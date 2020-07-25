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Çocuklar için “Caretta Caretta şöleni”

25 Temmuz 2020
caretta caretta

Çocuklar, yavru kaplumbağaların yumurtadan çıkışını Güzelyalı Plaj Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte izledi.
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Lapta Belediyesi, çevre örgütleri ve Lions Kulüpleri, Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar için “Caretta Caretta Şöleni” düzenlendi.
Çocuklar, Lapta Belediyesi Güzelyalı Plaj Tesisleri bölgesindeki Caretta Carettaların yumurtadan çıkıp denizle buluşmasına tanıklık etti.
“Karşıyaka Kaplumbağa Gözleme” ekibi çocuklara kaplumbağaların yumurtlama serüveniyle ilgili bilgi de verdi.
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler’in önerisiyle düzenlenen etkinliğe desteğin çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi.
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise doğal güzelliklerin ancak böyle duyarlılıklarla geleceğe taşınabileceğini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Yuvadan çıkan Caretta Carettaların denize kavuşmalarına tanıklık eden çocuklara gün anısına hediyeler de verildi.

 


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