Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Su Temin Projesi’ndeki çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün bazı yayın organlarınnda KKTC Su Temin Projesi’nde onarım çalışmalarının tamamlandığına ilişkin haberler yayınlanmış olup, aşağıdaki açıklamanın yapılması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli görülmştür.

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan Askıda Borulu Deniz Geçiş Sistemini de bünyesinde barındıran KKTC Su Temin Projesi tamamlanarak 17.10.2015 tarihinde hizmete alınmıştır.

Türkiye tarafında Anamur (Dragon) Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte askıda tutulan ve deniz tabanına halatlar ve ankraj kütleleriyle bağlanan 80 km uzunluğundaki deniz geçişi isale hattı ile KKTC tarafında yapılan Geçitköy Barajı’na iletilmiştir.

Bu dev projede 8 Ocak 2020 tarihinde bir arıza meydana gelmiş, arızaya en kısa sürede müdahale edilmiş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır.

KKTC Deniz Geçişi Onarımı işinde son durum tespiti (sörvey) çalışmalarını yapacak gemi 17.06.2020 tarihinde Türkiye’ye ulaşmış ve 18.06.2020 tarihi itibarı ile çalışmalara başlamıştır. İşin tamamlandığı tarihten bu yana zeminde bir hareket olup olmadığının tespiti adına gemi ilk aşamada Türkiye’den KKTC’ye kadar durmadan ilerleyerek zeminin batimetrik haritasını çıkartmak üzere veri toplamış, sonrasında KKTC’den Türkiye’ye doğru boru hattı seviyesinde ilerleyerek video görüntüsü almış, son işlem olarak da Türkiye’den KKTC’ye doğru her bir bağlantı noktasında ayrı ayrı durmak suretiyle detaylı tespit çalışması yapmıştır. Tüm bu işlemler 05.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Yapılan tespitlere ilişkin rapor hazırlanmış ve onarım işinin kapsamı belirlenerek tüm ekipman siparişleri ile onarımı yapacak gemilerin bağlantıları sonuçlandırılmıştır. Boru Alımı işi kapsamında 25.06.2020 tarihi itibarı ile deneme üretimine başlanılmış ve ilk borunun üretimi tamamlanmıştır. Temin süreçleri iş termin programına uygun olarak devam etmekte olup onarım işi için gerekli tüm ekipmanlar ve gemiler 31.07.2020 tarihinde Taşucu Limanında hazır bulundurulacaktır.

Diğer taraftan sörvey çalışmaları sırasında bir yandan da ekipman temin süreçleri başlatılmış olup ekipman teminleri hedeflenen tarihte sonuçlandırılır ve deniz koşullarından kaynaklı bir gecikme yaşanmadığı taktirde, hat 31.08.2020 tarihi itibarı ile işletmeye açılabilecektir. Geçitköy Barajı rezervuarındaki mevcut suyun önceden alınan tedbirler sayesinde Eylül ayı sonlarına kadar yeterli olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla KKTC’de herhangi bir su kesintisi yaşanması da beklenilmemektedir.”