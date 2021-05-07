Tatlısu Esentepe yolunda kaza: 1 yaralı

Esentepe – Tatlısu Anayolunun Alagadi-3 mevkiinde meydana gelen kazada Hüseyin Köroğlu yaralandı.
Esentepe – Tatlısu Anayolunun Alagadi-3 mevkiinde meydana gelen kazada Hüseyin Köroğlu yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, bugün saat 13:00 sıralarında, Esentepe – Tatlısu Anayolunun Alagadi-3 mevkiinde, Hüseyin Köroğlu (E-45), yönetimindeki ZMV846 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, bariyerler üzerinden aşıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.