Çatalköy’de ‘kız arkadaşıyla tartışmaması için’ kendisini uyaran Berk Özdenefe’yi üç yerinden bıçakla yaralayan Ahmet Gömülü 8 yıl hapse mahkum edildi

Çatalköy’de ‘kız arkadaşıyla tartışmaması için’ kendisini uyaran Berk Özdenefe’yi üç yerinden bıçakla yaralayan Ahmet Gömülü hakkındaki davada dün karar açıklanırken, sanık 8 yıl hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin huzurundaki gerçekleştirilen karar duruşmasında verilen kararı Yargıç Kürşad okudu.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanığın 2019 yılı Kasım ayında Çatalköy’de saat 02.00 sıralarında Şht. Kamil Dimililer Caddesi üzerinde kız arkadaşı ile tartıştığı için kendisini uyaran Berk Özdenefe’ye üzerinde taşıdığı bıçakla saldırıp, göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladığını söyledi. Yargıç, müştekinin üç gün hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ,sanığın ülkemizde sabıkası olmadığını ancak birçok suç işlediğini söyledi. Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanığın 2019 yılı içerisinde Lefkoşa’da Onur Emre Diker’i dizinden bıçakla yaralamak ve 297 miligram hintkeneviri tasarrufu suçlarını işlediğini de açıkladı. Yargıç ayrıca sanığın başkasına ait kimlikle Ercan Havaalanı’nda işlem yaptırıp, sahtekârlıkla kayıt temin ettiğini de söyledi.

Sanığın suç işlemeye meyilli olduğunun görüldüğünü ifade eden Yargıç Kürşad, uzun süreli hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini ve sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.