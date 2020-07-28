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Tatar: Yuvada 3 yeni bakıcı anne işe başlayacak

28 Temmuz 2020
Çağlayan Çocuk Yuvası

Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar da hazır bulundu.

Başbakan Tatar ve Bakan Sucuoğlu, ziyarette Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’tan yuvayla ilgili bilgi alarak çocuklarla sohbet ettiler.

Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi’nin bayram öncesi aldığı hediyeler de Başbakan Tatar ve Bakan Sucuoğlu tarafından çocuklara verildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, mağdur durumda olan çocukların kaldığı çocuk yuvasında bakıcı anne sıkıntısı yaşandığını öğrendiklerini ifade etti…

Başbakan Tatar, söz konusu sıkıntının çözümlenmesi için Bakan Sucuoğlu’ya değerlendirme yaptıklarını ve 3 yeni bakıcı annenin işe başlayacağını aktararak yeni başlayacak annelerle birlikte rahatlama olacağını söyledi.

Başbakan Tatar, sosyal ve ekonomik gelişmelere bakıldığında çocuk sayısının artacağının öngörüldüğünü düzenli aralıklarla çocuk Yuvasının ihtiyaçlarının değerlendirileceğini ifade etti.

Çocuk yuvasında kalan çocuklara aile duygusunu vermenin önemine işaret eden Tatar, iyi yetiştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları için elimizden geleni yapacağız. Bu hepimizin sorumluluğu, devlet bu çocuklara sahip çıkıyor, çocuklar üzerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başbakan Tatar, bütçe nedeniyle bazı zamanlarda devletin her yere yetişemeyeceğine de dikkat çekerek ülkede var olan duyarlı insanların ve birçok sivil toplumun bu gibi yerlere sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda şu an 0-18 yaş arası 46 çocuk bulunuyor.. Yuva sorumlusu ve psikolog dışında 16 anne de yuvada görev yapıyor.


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