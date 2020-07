Güney Kıbrıs’ta ülkeler listesi güncellendi

Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ın ziyaretçi kabul edeceği güncelleştirilmiş ülkeler listesinin 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren hayata geçirileceğini açıkladı.

Yenilen listede Gürcistan A kategorisine dahil edildi, Bulgaristan ve Cezayir B kategorisinden C kategorisine düştü.

Rum Sağlık Bakanlığı çeşitli ülkelerin epidemiyolojik görüntüsünün Epidemiyoloji Denetim Birimi ve Tıbbi Hizmetler ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Hizmetleri tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

Ülkelerin epidemiyolojik görüntüsüne dayatılan değerlendirme: SARS-CoV-2’nin gerçek yayılma oranı R(t), yeni vaka sayısı, laboratuvar testleri sayısı, 100.000 kişiye karşı ölüm oranı, tahmini yaygınlık ve endeksin geçerli verilere dayalı olan Dünya Sağlık Örgütü sıralamasına dayalı olarak gerçekleştiriliyor.

Açıklamaya göre, aşağıdaki ülke kategorileri, tehlikenin epidemiyolojik temeli çok dinamik olup salgının gelişimi ve epidemiyolojik verilerdeki değişikliğe bağlı olarak herhangi bir an değişebilir. Bu nedenle yeni veriler açıklanarak ülke listeleri güncelleştirilecek.

Α kategorisi – Bu aşamada düşük risk içeren ülkeler

Avrupa Birliği Üyesi Devletler: 1) Avusturya, 2) Almanya, 3) Danimarka, 4) Yunanistan, 5) Estonya, 6) İrlanda, 7) Letonya, 8) Litvanya, 9) Malta, 10) Macaristan, 11) Polonya, 12) Slovakya, 13) Slovenya, 14) Finlandiya

Schengen Bölgesi Üyeleri: 1) İsviçre, 2) İzlanda, 3) Lichtenstein, 4) Norveç

Üçüncü Ülkeler: 1) Gürcistan 2) Japonya, 3) Kanada, 4) Yeni Zelanda, 5) Güney Kore

Bu kategoriye gerçek yayılma (Rt) sayısı 1 den/ve yeni vakalardan daha küçük (günde <1/100.000 kişiden az) ya da COVID19 ölüm oranının her 100.000 kişiye <5-10 az olması ya da Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ) dağınık durumda (sporadic cases) ya toplu durumlarda (cluster of cases) veya her 100.000 kişiye >3000’den fazla test gerçekleştiren ülkeler içeriliyor.

Ayrıca A kategorisi ülkelerden gele yolcuların COVID-19 laboratuvar testi sonucu veya kendilerini tecrit etmeleri gerekmediği belirtilmektedir.

Β kategorisi- Muhtemelen düşük risk içeren ama A kategorisine kıyasla daha kuşkulu olan ülkeler

Avrupa Birliği Üyesi Devletler: 1) Belçika, 2) Fransa, 3) İspanya, 4) İtalya, 5) Hırvatistan, 6) Hollanda, 7) Çekya

Birleşik Krallık

Küçük Devletler: 1) Andora, 2) Monako, 3) Vatikan Kenti, 4) San Marino

Üçüncü ülkeler: 1) Avusturalya,2) Fas, 3) Ruanda, 4) Tayland, 5) Tunus, 6) Uruguay, 7) Çin

Bu kategoriye gerçek yayılım rakamı (Rt) 1’den ya da/yeni vaka sayısı her 100.000 kişiye kıyasla günde >1’den büyük, COVID-19 ölüm oranı her 100.000 kişiye >10’dan fazla ya da her 100.000 kişiye <2000’den fazla test yapan ülkeler içeriliyor.

B kategorisinden gelen ülke yolcularının PCR testinin olumsuz olduğunu gösteren son 72 saat içinde gerçekleştirdikleri laboratuvar testi ibraz etmeleri gerekiyor.

Β kategorisi ülkelerden gelen yolculara Kıbrıs’a varışlarında moleküler test yaptırma olasılığı aşağıdaki kişiler veriliyor: a) Kıbrıs vatandaşı ve aile üyelerine (yabancı eşler, küçük çocuklar ve onların aileleri), b) yasal olarak Cumhuriyet’te yaşayanlar, c) Viyana Anlaşmasına göre hak sahipleri, d) vatandaşlığından bağımsız, özel izinle Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girme hakkına sahip herhangi bir kişi ve e) vatandaşlığından bağımsız, kaldıkları ülke yetkililerinin kendileri laboratuvar testi sunmayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen kişilerin ilgili beyanından sonra.

Tüm test masraflarının şahsen kişiler tarafından karşılanması ve kendilerini evde tecrit etmeleri gerekmektedir.

C kategorisi – A ve B kategorisine kıyasla yüksek tehlike içeren ülkeler

AB üyesi devletler: 1) Bulgaristan, 2) Portekiz, 3) İsveç, 4) Lüksemburg, 5) Romanya

Üçüncü Ülkeler: 1) Cezayir, 2) Sırbistan, 3) Karadağ

Yasalara göre C kategorisinde bulunan ülkelerden gelen belli kategoriden kişilere (https://www.pio.gov.cy/ coronavirus/diat/50.pdf), Kıbrıs’a girişlerinde COVID-19 laboratuvar testi yapma ya da ülkelerinden ayrılmadan 72 saat önce yapılan RT-PCR COVID-19 olumsuz testi sonucu getirmeleri şansı veriliyor. Bu kişilerin de yine 14 gün karantina altında kalmaları gerekiyor. İlgili sağlık talimatları için https://www.pio.gov.cy/ coronavirus/info.html sayfasına başvurulabilir.

Yolcular gerekli talimatları https://www.pio.gov.cy/ coronavirus/info.html. Websitesinden okuyabilir.

Son olarak gelecekleri ülke kategorisinden bağımsız olarak uçuştan 24 saat önce CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov. cy/) için başvurma yükümlülüğü altına bulunuyor. Buna ek olarak, Kamu Sağlığının güvencesi ve epidemiyolojik görüntü adına seçilen uçuşlarla gelen yolculara COVID-19 moleküler test olasılığı da açık bırakıldı.