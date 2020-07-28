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Sıradan bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti Covid’li çıktı

28 Temmuz 2020
coronavirüs

Sıradan bir rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye giden şahsa yapılan tetkiklerde coronavirüs tespit edildi.
Havadis (Özel)
Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel bir hastanede büyük bir Covid-19 paniği yaşanıyor. Sıradan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye giden bir şahsa yapılan tetkiklerde corona virüs tespit edildi.
Semptom göstermeyen şahsın ateşinin yüksek olması nedeniyle coronavirüs testi yapıldığı ve testin pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu tetkikler süresince testi pozitif çıkan şahsın hastane personeli ve hemşirelerle temasta bulunması nedeniyle çok sayıda personelin ve hemşirenin de karantinaya alındığı belirtildi.
Öte yandan İskele’nin Yedikonuk köyünde bir şahsın Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığı iddia edildi.


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