Benli: Bir personelimizin test sonucu pozitif çıktı

Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan ve İstanbul’a seyahat edip geri dönen bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli şu ifaledeleri kullandı:

Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan bir personelinimiz 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır.

İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır.

İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır.

Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır.

Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.