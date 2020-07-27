“46 çocuk anne istiyor!”

Kamu-İş yaptığı açıklamada Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki sorunlara dikkat çekerek hükümeti göreve çağırdı. İşte yapılan açıklama;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki yaşananlar yürekleri burkuyor. 46 kimsesiz ya da bakıma muhtaç çocuğa ev sahipliği yapan yuvada, dört bakıcı çocuklara annelik yapmaya çalışırken, kurumda birçok çocuğa yatacak yatak bile olmaması düşündürüyor. Yere serilen yataklarda uyuyan çocuklar, devletin ilgisini bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Çağlayan Çocuk Yuvası’nda şu an 13 bakıcı anne görev yapıyor. 24 saat esasına görev yapan bakıcı anneler, günün her saatinde 4’er kişilik ekiplerle iş başında oluyor.

72 saat nöbet olur mu?

Aralarında engelli ve yeni doğan bebeklerin de olduğu çocukların tüm ihtiyaçlarına yetişmeye çalışan bakıcı anneler, “Dört kişi 46 çocuğun her türlü ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. Onlara kendi öz çocuklarımız gibi bakmaya çabalıyoruz. 72 saat nöbette kaldığımız oluyor. Yurttaki çocukların daha fazla bakıcı anneye ihtiyacı var. Bu çocuklardan bazılar bebek. Bazıları da engelli. Hepsine yetişemiyoruz” diyor. Ciddi sağlık sorunlarında bile izin alamadıklarından yakınan çalışanlar, “Kendi ailemize, çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz. Ciddi problemler yaşıyoruz” diyerek hükümeti bu sorunu çözmeye çağırıyor.

Çocuklar yerde yatıyor

İsmini vermek istemeyen bir bakıcı anne, şunları söylüyor: “Çocukların bulunduğu ortam yüreğimizi yakıyor. Üç çocuğu aynı yatakta neredeyse üst üste yatırdığımız oluyor. Bazılarına yatak da veremiyoruz. Yere serdiğimiz şiltelere yatırmak zorunda kalıyoruz. Bu devletin bize emanet ettiği çocuklara bir yatak da çok mu görülüyor? Buradan devletimize sesleniyoruz. Bu çocukları yerde taşın üstüne serdiğimiz şiltelerde yatırmayalım. Zaten hayata dezavantajlı başlayan bu evlatlarımıza sahip çıkalım. Toplum olarak en azında bu kadarını onlara borçluyuz…”

Kamu-İş harekete geçti

Kamu-İş, örgütlü olduğu sendikada yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu açıklayarak, çocukların durumunun iyileştirilmesi için bakanlık nezdinde gerekli girişimleri yapacağını bildirdi. 46 çocuğa günün her saati dört bakıcı annenin yetişmeye çalıştığını belirten sendika yetkilileri, şunları söyledi: “Bakıcı anne sayısının yetersizliği nedeniyle 72 saat nöbet tutmak zorunda kalanlar var. Bu çocukları bizim çocuklarımız. Onları mağdur etmemek için eylem kararı almıyoruz. 46 çocuğa bir eğitmen yetişmeye çalışıyor. O da yerine bakacak kimse olmadığı için 7 aydır izin yapmıyor. Çocuk yuvasında sadece bu ayın ilk 10 gününde 360 saat çalışan anneler var. Oysa bir işçi bir ayda en çok 175 saat çalışabilir. Hükümet, çalışanların merhametini kullanarak ne yazık ki bu bakıcı anneleri anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırıyor. Kısa bir süre önce 72 saatlik bir nöbetten çıkan bakıcı anne, uyuya kaldığından trafik kazası geçirdi. Bakanlığın bu konuda harekete geçmesi için gerekli girişimleri başlatacağız…”