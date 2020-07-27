Euro 8 TL’yi geçti

Döviz kurları yeni haftaya yüselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 6,8480 liradan, euro 8,0120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8460 liradan alınan dolar, 6,8480 liradan satılıyor. 8,0100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,0120 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, kapanışta doların satış fiyatı 6,8490 lira, euronun satış fiyatı ise 7,9570 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Serbest Piyasa
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8465
|6,8490
|6,8492
|6,8322
|%0,01
|09:20
|EUR – Euro
|8,0134
|8,0241
|8,0275
|7,9455
|%0,52
|09:20
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,7816
|8,7869
|8,8004
|8,7416
|%0,32
|09:20
|CHF – İsviçre Frangı
|7,4613
|7,4673
|7,4292
|7,4722
|%0,34
|09:20
|CAD – Kanada Doları
|5,1128
|5,1160
|5,0989
|5,1221
|%0,19
|09:20