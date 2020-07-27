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Euro 8 TL’yi geçti

27 Temmuz 2020
döviz kurları

Döviz kurları yeni haftaya yüselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 6,8480 liradan, euro 8,0120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,8460 liradan alınan dolar, 6,8480 liradan satılıyor. 8,0100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,0120 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, kapanışta doların satış fiyatı 6,8490 lira, euronun satış fiyatı ise 7,9570 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

Serbest Piyasa 
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,84656,84906,84926,8322%0,0109:20
EUR – Euro8,01348,02418,02757,9455%0,5209:20
GBP – İngiliz Sterlini8,78168,78698,80048,7416%0,3209:20
CHF – İsviçre Frangı7,46137,46737,42927,4722%0,3409:20
CAD – Kanada Doları5,11285,11605,09895,1221%0,1909:20


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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