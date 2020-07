Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu Olivia de Havilland hayatını kaybetti

Hollywood’un altın çağı olarak tanımlanan dönemde yıldızı parlayan ve Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu Olivia de Havilland 104 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu Olivia de Havilland’ın Paris’teki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Havilland ölümü öncesi, Oscar ödülü kazanmış hayattaki en yaşlı oyuncuydu.

1916 Tokyo doğumlu olan İngiliz oyuncu 50 yıldan uzun süre yaklaşık 50 filmde oynadı.

Olivia de Havilland özellikle 1939 yapımı Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle biliniyordu ve bu filmde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton’ı canlandırmıştı.

İlk olarak bu filmle toplam beş kez Oscar’a aday gösterilen Havilland iki kez bu ödülü kazanmıştı.

Havilland’a En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandıran filmler, 1946 yapımı To Each His Own ve 1949 yapımı “The Heiress”tı.