YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

Y\u00fcksek \u00d6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 (YKS) sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \u00dcniversiteye giri\u015f i\u00e7in uygulanan \u00d6SYM taraf\u0131ndan uygulanan YKS tercihleri ise 6-14 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak.\r\n27- 28\u00a0 Haziran tarihlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131\u00a0(YKS) sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nSonu\u00e7lar sonuc.osym.gov.tr adresinden \u00f6\u011frenilebilecek.\r\n\r\nYKS tercihleri 6-14 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak.\r\n\r\n\u00d6te yandan, sonu\u00e7lar, \u00d6SYM takvimine g\u00f6re 1 g\u00fcn \u00f6nce a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\nSINAV SONU\u00c7LARI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN\r\n\r\n\u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Halis Ayg\u00fcn 2020-YKS sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medyadan duyurdu.\r\n\r\n