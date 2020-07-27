YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Üniversiteye giriş için uygulanan ÖSYM tarafından uygulanan YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.