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YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

27 Temmuz 2020
YKS sonuçları

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Üniversiteye giriş için uygulanan ÖSYM tarafından uygulanan YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

27- 28  Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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