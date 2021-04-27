Tatar ve Çavuşoğlu Cenevre’de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğuloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre’ye ulaştı..
Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetini saat 14.00 de otele geldiği sırada Başbakan Ersan Saner karşıladı.
Tatar, basın mensuplarını selamlayarak Ankara’da çok olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte otelin toplantı odasına geçtiler.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın bugün saat 17:00’de (İsviçre saati 16.00) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ilk görüşmesini yapması bekleniyor.