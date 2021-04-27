19 Mayıs TMK’da bir öğrenci covid-19 pozitif

19 Mayıs TMK’da bir öğrencinin covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

19 Mayıs TMK’da bir öğrencinin covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir öğrencinin covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Dün öğlen yaptığı Covid-19 PCR testi pozitif çıkan 12. sınıf öğrencisinin sabah saatlerinde okulda yapılan yüz yüze sınava girdiği ve bir çok temaslısı olduğu öğrenildi.

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan öğrenci ile aynı sınıfta sınava giren tüm öğrencilere PCR testi yapılacağı açıklandı.