Güney Afrika’da 2 milyon yıllık “ev” keşfi

Keşif, Güney Afrika’nın Kalahari Çölü’nde bulunan ünlü bir arkeolojik site olan Wonderwerk Mağarası’nda yapıldı.

İsrailli ve Kanadalı araştırmacılar, mağaranın tarih öncesi sakinlerinin 1,8 milyon yıl önce taş aletler yaptıklarına dair kanıtları ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Kudüs İbrani Üniversitesi ile Toronto Üniversitesi’nden bir grup jeolog ve arkeolog, adı “Mucize” anlamına gelen yer altı odasında insanlığın en eski kanıtını bulduklarını belirtti.

Tortul kalıntıları analiz edildi

Ekip, taş aletler, hayvan kalıntıları ve tarih öncesi yaşamın diğer izlerini içeren 2,5 metre kalınlığındaki tortul katmanları da analiz etti.

Daha sonra tortu örneklerinin manyetik sinyali ölçüldü.

Analizler, bazı örneklerin bugünün manyetik alanının yönü olan kuzey yerine güneye manyetize edildiğini gösterdi.

Keşif, tortul katmanların yaşını ve içeriklerini belirlemeye yardımcı oldu.

Benzersiz oluşu mağarada olmasından

Afrika’nın diğer bölgelerinde daha eski taş aletler bulunmasına rağmen, yeni keşifi benzersiz yapan, açık hava yerine mağara olması.

Ateş yakıldığına dair açık havada bulunan kül izleri doğal orman yangınlarının sonucu olabileceğinden, mağaranın içinde yapılan keşifte bulunan kül izleri önem taşıyor.

İsrail medyası mağarayı “insanlık tarihinin en eski evi” olarak nitelendirdi.

Bilim insanları bulgularını “Afrika kıtasındaki insan evriminin temposunu anlamaya yönelik önemli bir adım” olarak tanımladılar.