Tatar Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz, hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı; etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” ifadesini kullandı.