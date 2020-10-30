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4 ithal 3 yerli üründe limit üstü kalıntı

30 Ekim 2020
gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 23-29 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 33 numuneden 29 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine MENŞEİNE İADE edilmiştir.

Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. Ait armut ( Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların  isteği üzerine İMHA  edilmiştir.

 

Yerli Ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün , Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a  ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

 

30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

1             Holly Grains Ltd.               İthal       Soya Fasulyesi Küsbesi    Temiz

2             Henege Tarım    İthal       Ayçiçek Küsbesi Temiz

3             Akari Free Port. İthal       Buğday(Ekmeklik)            Temiz

4             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik        Temiz

5             Akari Free Port. İthal       Buğday(Ekmeklik)            Temiz

6             Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Siyah Üzüm         Temiz

7             SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm      Temiz

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm         Temiz

10          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz

11          SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

12          SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi Temiz

13          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz

14          SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden       Temiz

15          SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

16          SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci     Temiz

17          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Nektarin              Temiz

18          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Stk              Temiz

19          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Arapkızı     Limit Üstü

20          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma Gala           Limit Üstü

21          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut Ankara     Limit Üstü

22          Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

23          Halil Kasap Paz. İthal       Armut Ankara     Limit Üstü

24          Halil Kasap Paz.               Havuç    Temiz

25          Onbaşı İşl. Ltd.                 Çeri Domates     Temiz

26          Onbaşı İşl. Ltd.                 Çilek      Temiz

27          Onbaşı İşl. Ltd.                 Havuç    Temiz

28          Muha Seb. Mey Ltd.                      Elma Stk              Temiz

29          SVS Tic. Ltd.                      Siyah Üzüm         Temiz

30          SVS Tic. Ltd.                      Sultani Üzüm      Temiz

31          SVS Tic. Ltd.                      Armut S.M          Temiz

32          SVS Tic. Ltd.                      Red Globe Üzüm              Temiz

33          Halil Kasap Paz.               Armut Deveci     Temiz

34          Mahmut Çil         Tatlısu   Yeşil Çarli Biber  Temiz

35          Özcan Bozkoyun              Tatlısu   Fasulye(Aspro)   Temiz

36          Meryem Can Cihan          Mağusa Domates             Temiz

37          Ali Saraç              Mağusa Pazı        Limit Üstü

38          Ali Saraç              Mağusa Marul    Temiz

39          Fatih Kocakaya  Mağusa Hıyar     Temiz

40          Murat Gazioğlu  Mağusa Hıyar     Limit Üstü

41          Ufuk Potak         Mağusa Hıyar     Temiz

42          İzzet Kızıltoprak Aydınköy             Nar        Temiz

43          Fermis Abdullah Aydınköy             Bİber     Temiz

44          Fermis Abdullah Aydınköy             Marul    Temiz

45          Mehmet Korban               Aydınköy             Acı Biber turşuluk             Temiz

46          Ramadan Değirmenci     Bostancı              Nar        Temiz

47          Hasan sadrazam               Akdeniz Domates             Temiz

48          İbrahim Erpolat Koruçam             Roka      Limit Üstü

49          İllias Bedri           Koruçam             Hıyar     Temiz







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30 Ekim 2020

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