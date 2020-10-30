4 ithal 3 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 23-29 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 33 numuneden 29 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine MENŞEİNE İADE edilmiştir.

Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. Ait armut ( Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün , Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1 Holly Grains Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

2 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

3 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz

4 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz

5 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Limit Üstü

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü

22 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

23 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ankara Limit Üstü

24 Halil Kasap Paz. Havuç Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. Çeri Domates Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. Çilek Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. Havuç Temiz

28 Muha Seb. Mey Ltd. Elma Stk Temiz

29 SVS Tic. Ltd. Siyah Üzüm Temiz

30 SVS Tic. Ltd. Sultani Üzüm Temiz

31 SVS Tic. Ltd. Armut S.M Temiz

32 SVS Tic. Ltd. Red Globe Üzüm Temiz

33 Halil Kasap Paz. Armut Deveci Temiz

34 Mahmut Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz

35 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye(Aspro) Temiz

36 Meryem Can Cihan Mağusa Domates Temiz

37 Ali Saraç Mağusa Pazı Limit Üstü

38 Ali Saraç Mağusa Marul Temiz

39 Fatih Kocakaya Mağusa Hıyar Temiz

40 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Limit Üstü

41 Ufuk Potak Mağusa Hıyar Temiz

42 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz

43 Fermis Abdullah Aydınköy Bİber Temiz

44 Fermis Abdullah Aydınköy Marul Temiz

45 Mehmet Korban Aydınköy Acı Biber turşuluk Temiz

46 Ramadan Değirmenci Bostancı Nar Temiz

47 Hasan sadrazam Akdeniz Domates Temiz

48 İbrahim Erpolat Koruçam Roka Limit Üstü

49 İllias Bedri Koruçam Hıyar Temiz