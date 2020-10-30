ManşetTürkiye

6 can kaybı, 202 yaralı

30 Ekim 2020
depremde can kaybı





Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan göre, 1’i boğulma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi de yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.







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30 Ekim 2020

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