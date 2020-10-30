Süt üreticilerine 25 kuruş destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı süt üreticilerine 25 kuruş ek destek yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı^yaptığı yazılı açıklamada, süt üreticilerinin girdilerinde döviz kaynaklı artış yaşanmasından dolayı mağduriyeti gidermek için üreticilere litre başına 25 kuruşluk ekstra bir destek verileceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Uluslararası yem hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak, süt üreticilerimizin girdi maliyetlerinde bir artış yaşandığı malumumuzdur.

Bu çerçevede, üreticilerimizin mağduriyetini gidermek ve üretime devam edebilmelerine katkı yapmak amacında olan Bakanlığımız, bazı çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar çerçevesinde Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız istişareler sonucu, üreticilerimize litre başına 25 kuruşluk ekstra bir destek ödenmesine karar verilmiştir. Bu sayede üreticilerimize , litre başına aldıkları çiğ süt desteğine ilave olarak, 25 kuruş daha fazla bir destek ödenecektir. Bu ek destek ile amaçlanan, üreticilere girdi maliyetlerindeki artış ile mücadele etme şansı yaratmaktır. Aynı zamanda, halkımızın alım gücünün olumsuz etkilenmesinin de önüne geçmektir.

Çiğ süt fiyatına herhangi bir artış yapılmayarak, süt ve süt ürünleri fiyatlarının artmaması, böylelikle halkımızın alım gücünün geriletilmemesi hedeflenmektedir.

Pandemi dolayısıyla dünya ve ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, uluslararası yem hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşananacak gelişmeler takip edilecek, ayrıca hayvancılarımızla yapılacak değerlendirmeler sonucu ülke hayvancılığının yoluna devam ettirilmesine yönelik kararlar alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı