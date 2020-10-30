Elcil: Kurul yasadışı ve bilinçsiz kararlar üretiyor

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bilinçsiz ve yasadışı kararlar ürettiğini belirterek, vaka sayılarının artarak devam etmesinin kaçınılmaz bir son olarak halkı beklediğini söyledi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemiyi bahane ederek, okulların açılmasını engellemesi karşısında sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak okulları açmayı başaran sendikaların, öğretmenlerin tüm özverisine rağmen hükümetin duyarsızlığı nedeni ile yeniden kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunulduğunu kaydetti.

Okul saatlerinde alınan önlemler ve öğretmenlerin gayretlerinin, dershanelerin, özel kursların, etütlerin, özel eğitim kurumlarının ve toplu taşıma yapan özel araçların denetimsizliği nedeniyle boşa çıktığını kaydeden Elcil, “Eğitim Bakanlığı denetim görevini yapmamakta, sorumluluğu polis ve Sağlık Bakanlığı’na yüklemektedir. Sorumluluğu başkalarına yıkarak, başarılı olunması mümkün olmadığı gibi, Covid-19 vakalarının okullarda görülmesinin ana nedenini oluşturmaktadır” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın “tedbir alma yerine öğretmenleri suçlayan yasadışı genelge yayınladığını ve sorumluluğunu yerine getirdiğini düşündüğünü” ileri süren ELcil, şöyle devam etti:

“Bu ‘kör dövüşü’ vakaların artmasına ve okullar başta olmak üzere tüm yaşamın tekrardan kapanmasını getirecektir. Sağlık, Eğitim Bakanlıkları ile polisi yasal çerçevede tedbir almaya davet eder, insan sağlığını partizanlığa alet edilmemesini vurgularım.”