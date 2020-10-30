İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 4 can kaybı, 152 yaralı

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51’de 6,6’lık depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

33 ARTÇI SARSINTI

Deprem sonrasında 13’ü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 33 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD’DAN UYARI

AFAD’dan yapılan uyarıda, “İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” denildi.

”4 CAN KAYBI, 152 YARALI”

AFAD’dan yapılan ilk açıklamaya göre, 1’i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi de yaralandı.

SEFERİHİSAR’DA TSUNAMİ: SOKAKLARI DENİZ SUYU BASTI

Depremin Ege Denizi’nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık’ta sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İZMİR VALİSİ: 4 BİNA TAMAMEN YIKILDI, 70 KİŞİ KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Vali Köşger şöyle konuştu:

”Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda. 4 bina tamamen yıkıldı. İşinin ehli olmayanlar binaların üzerine çıkmasın. Bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız da var. İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar’da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişi kurtarıldı. Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğu. 10’un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var.”

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ”İstanbul’da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BORNOVA VE BAYRAKLI’DA 6 BİNANIN YIKILDIĞI İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, ”Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir” açıklamasını yaptı.

”BAZI BİNALARIN YIKILDIĞI İHBARINI ALDIK”

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ”Buca ve Bayraklı’da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık” dedi.

”BORNOVA’DA SIKINTI YOK, BAYRAKLI’DA YIKILAN BİNALAR VAR”

NTV yayınına bağlanan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, ”Bayraklı tarafında yıkık bina sayısı fazla. 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz. Yıkılan bina için sahaya çıkıyoruz. Bornova’nın merkezinde sıkıntı yok” diye konuştu.

BAYRAKLI’DA ARAMA KURTARMA

Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

YIKILAN 7 KATLI BİNADAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak’ta yıkılan 7 katlı binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sonucu enkazdan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 BİNADA ARAMA KURTARMA

Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI: 10’A YAKIN YIKILMIŞ BİNA İHBARI VAR

NTV yayınında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ”Şu an hasar gören binalarımız çöken binalarımızdan söz ediliyor. Çok sayıda hasarlı binamız var. 10’a yakın ihbarını aldığımız binamız var. Birçok binamızda çatlama hasar var” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Bazı binalarda hasar var ama çökme yok” açıklaması yaptı.

BAKAN KURUM: ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Bornova ve Bayraklı’da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD’ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız. AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızın ekipleri İzmir’e intikal ediyor. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri yürütülüyor” dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER’DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, 20’ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu açıkladı. Soyer ”Ağırlıklı olarak Bornova ve Bayraklı bölgesinde yıkılan binalar var” dedi.

”AÇIKTA OLAN BALIKÇILARDAN HABER ALINAMIYOR”

NTV yayınına telefonla bağlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ”Deniz taştı. Büyük bir ihtimalle can kaybı var. Açıkta olan balıkçılar varmış onlardan haber alınamıyor. Denizde balıkta olan balıkçılarımıza ulaşılamıyor” şeklinde konuştu.