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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 4 can kaybı, 152 yaralı

30 Ekim 2020
İzmir Seferihisar'da deprem





Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar’da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. AFAD’dan yapılan ilk açıklamaya göre, 1’i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi de yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi.







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30 Ekim 2020

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