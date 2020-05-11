Tatar: Bu başarı hepimizindir

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sona eren son Kovid-19 hastası da evine uğurlandı.

Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilen 83 yaşındaki Zekai Gece’nin mutluluğunu Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de paylaştı.

Başbakan Tatar, 83 yaşında Koronavirüsü yenen Zekai Gece’ye sağlıklı günler diledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, elde edilen başarının sağlık personelinin olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının onlara minnettar kalacağını söyledi.

PİLLİ: DÜNYANIN TANIMADIĞI KKTC BU BAŞARIYLA KENDİNİ İSPATLADI

Bakan Pilli, 9 Mart’tan bugüne kadar toplam 108 vakanın tedavi edildiğini ve yaklaşık 2 ayın sonunda hastanede yatan hiçbir Kovid-19 vakasının kalmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dünya tarafından tanınmayan KKTC’nin bu başarıyla kendini ispatladığının altını çizdi.

Sağlık Bakanı Pilli açıklamasında, son 24 saatte yapılan bin 3 test sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı bilgisini de verdi.

Hastanede tedavi gören son hastanın da taburcu olmasıyla birlikte KKTC’de herhangi bir Kovid-19 vakası kalmadığını söyleyen Pilli, “Ancak dünyada salgın bitmeden, ülkemizde de bu iş bitti diyemeyiz, çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla devam ediyoruz, halkımız da üzerine düşeni rehavete kapılmadan uygulamalıdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar da, 9 Mart’ta görülen ilk vakadan itibaren Hükümetin aldığı tedbirler ve Kıbrıs Türk halkının duyarlılığı sayesinde 2 ayın ardından son Koronavirüs vakasını da taburcu ettiklerini ifade etti.

TATAR: 2 AYDA BÜYÜK BİR SINAV VERDİK VE BAŞARIYA ULAŞTIK

“2 ayda büyük bir sınav verdik ve başarıya ulaştık” diyen Tatar, bundan sonra önemli olanın birtakım düzenlemeleri hayata geçirerek adım adım normalleşmeye gitmek olduğunu belirtti.

Özellikle sağlık alanındaki çabaları artırarak hastane altyapısını ve yatak kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tatar, 2 aylık salgın döneminde nelerin eksik olduğunu daha iyi tespit ettiklerini kaydetti.

Son 23 günde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı bilgisini de paylaşan Tatar, ancak asla rehavete kapılmayacaklarının altını çizdi.

“Bu başarı hepimizindir” diyen Başbakan Tatar, özellikle sağlık çalışanlarına ve halkın bilgilendirilmesinde büyük rol oynayan basın emekçilerine teşekkür etmek gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu sınavı başarıyla verdiğini ve artık ekonomisini güçlendirmek için çalışmalara başladığını belirterek temennisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin de en erken zamanda Koronavirüse karşı başarıya ulaşması olduğunu kaydetti.

Kaynak: BRT