SürmanşetTürkiye

Türkiye’de 55 kişi hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs koronavirüs vakalarını açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 55 hasta hayatını kaybederken, bin 114 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 3 bin 89 kişi ise taburcu oldu.

11 Mayıs 2020
Bakan Fahrettin Koca
Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca


Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 722 test yapıldı ve bin 114 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 841’e, vaka sayısı ise 139 bin 771’e yükseldi.

Türkiye veri

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 96 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 89 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780’e yükseldi.

“YAKINDA VAKA SAYIMIZ GÜNDE BİNDEN DAHA AZ OLACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştığı gönderisinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Sağlıklı Beslenme Önerileri

Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Sağlıklı Beslenme Önerileri

10 Mayıs 2020
Photo of Uzmanlardan güvenlik uyarısı: Maskeler koronavirüsten korurken neyi gizliyor?

Uzmanlardan güvenlik uyarısı: Maskeler koronavirüsten korurken neyi gizliyor?

10 Mayıs 2020
Photo of Jüpiter’in kızılötesi fotoğrafı çekildi

Jüpiter’in kızılötesi fotoğrafı çekildi

10 Mayıs 2020
Photo of Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

10 Mayıs 2020
Photo of Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri

Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri

10 Mayıs 2020
Photo of TFF, futbola dönüş öneri protokolünü duyurdu

TFF, futbola dönüş öneri protokolünü duyurdu

10 Mayıs 2020
Photo of Adele zayıflama başarısını Cameron Diaz ve Lady Gaga’ya borçlu

Adele zayıflama başarısını Cameron Diaz ve Lady Gaga’ya borçlu

10 Mayıs 2020
Photo of Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

10 Mayıs 2020
Photo of 41 bin kişiye 61 milyon TL ödendi

41 bin kişiye 61 milyon TL ödendi

10 Mayıs 2020
Photo of DP: Hükümet normalleşme sürecine hazır değil

DP: Hükümet normalleşme sürecine hazır değil

10 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı