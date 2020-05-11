Türkiye’de 55 kişi hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 722 test yapıldı ve bin 114 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 841’e, vaka sayısı ise 139 bin 771’e yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 96 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 89 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780’e yükseldi.

“YAKINDA VAKA SAYIMIZ GÜNDE BİNDEN DAHA AZ OLACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştığı gönderisinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.