“Okullar 30 Haziran’a kadar açılmayacak”

Bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antremanlar spor alanlarında ve spor sahalarında serbest kalıyor.

Piknik alanları ve çocuk park alanları 1 Haziran’a kadar kapalı.

Piknik alanlarında ve yeşil alanlarda da sportif faaliyetlerde bulunmak serbest.

20 Mayıs’tan itibaren; berberler ve kuaförler sadece saç kesimi ve saç bakımı için açık olacak. Sakal kesimi, manikür pedikür vb hizmetler verilemeyecek.