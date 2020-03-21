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Tatar: Akıncı buraya gelip insanları kışkırttı

21 Mart 2020

Başbakan Ersin Tatar eleştirilerin odağında olan Özok Yurdunu ziyaret etti. Tatar yurt sahipleri ile birlikte yaptığı açıklamada, ailelerin yurdun durumuna isyan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın oraya giderek siyaset yaptığını ve aileleri kışkırttığını söyledi. Tatar’ın açıklamaları şöyle;

“Cumhurbaşkanı’nın saat 06.30’da buraya gelmesi büyük ayıptır. Kendine göre gelip iş başarmış. Biz kendisini ziyaret ettik ve dedik ki artık siyaset zamanı değildir. Sen cumhurbaşkanı olarak gelecen ve buradaki insanları kışkırtacan ? ayıptır.”

Basbakan Ersin Tatar, eleştirilerin odağında bulunan Dikmen'deki öğrenci yurdunda basın açıklaması yapıyor

Havadis Gazetesi paylaştı: 21 Mart 2020 Cumartesi




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