Dünya

Koronavirüsle mücadelede ‘salgın karşıtı robot’

21 Mart 2020

İnsansız hava araçları alanında faaliyet gösteren Çin merkezli Fly Dragon isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan ilaçlama yapmaya imkan sağlayan “salgın karşıtı robot” geliştirdi.

Fly Dragon Havacılık Teknolojileri Kurucu Ortağı Jason Wen, koronavirüsün dünyanın her yerine yayılmasıyla birlikte, virüse karşı önlemlerin gündeme geldiğini ve bu kapsamda ilaçlama çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Koronavirüse yönelik ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere “salgın karşıtı robotu” geliştirdiklerini aktaran Wen, “İlaçlamalar insanlar tarafından püskürtücülerle yapılıyor ve ilaçlamada kullanılan maddeler güçlü asitler içeriyor. Bu maddelerin ilaçlama yapan kişinin sağlığına zarar verme ihtimali bulunuyor.” dedi.




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