KTHES Başkanı Özgöçmen: Tehlike geçmedi evde kalalım

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHEB) Başkanı Ali Özgöçmen, halka “tehlike geçmedi, uyarı ve önlemleri dikkate almaya devam edelim, evde kalalım” çağrısında bulundu.

Özgöçmen yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle olağan üstü bir zamandan geçilirken hemşirelerin bu mücadelede tereddüt etmeden en ön safta ilk günden beri yerini aldığını ve büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti.

Bu zor zamanlarda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan süreçte halkın sağlık çalışanlarına dün akşam balkonlarıdan pencerelerinden desteğini hissetmenin onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Özgöçmen, “Bizleri hem duygulandırdı hem motive etti. Sizler bize destek oldukça biz daha da güçleniriz” dedi.