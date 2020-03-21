Covid-19 evcil hayvanların da yaşamını zorluyor

Dünyayı etkisi altına alarak insanları sosyal hayattan koparan yeni tip koronavirüs, Türkiye’deki evcil hayvanların yaşamlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Terk edilen hayvan sayısında artış gözlemleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong’da bir evcil köpeğin virüsü sahibinden kaparak öldüğü haberlerinin basında yer almasının ardından çoğu evcil hayvan sahibi sevdiklerini korumak için ne gibi tedbirler alacağını öğrenmeye çalışırken, sokağa terk edilen hayvan sayısında artış gözlendiği belirtiliyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne göre, koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde herhangi bir bulgu bulunmuyor. Örgüt bu hususun altını çizerken, şu uyarıyı da yapıyor: “Bununla birlikte, hayvanlar ve insanlar hastalıkları bazen paylaşabildikleri için koronavirüs kapan kişilerin virüs hakkında daha detaylı bilgi sağlanıncaya kadar evcil hayvanlarıyla ve diğer hayvanlarla temaslarını kısıtlamaları tavsiye edilir.”

COVİD-19 EVCİL HAYVANDAN İNSANA GEÇMEZ

Tüm dünyayı sararak pandemi haline gelen ve yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığı, evcil hayvanlardan insana geçebilir mi?

DW Türkçe’ye konuşan veteriner hekim Mert Dağlıkoca, Covid-19 ile evcil hayvanlardaki koronavirüsün çok ayrı şeyler olduğunu şöyle anlatıyor:

“Dünyada dört tip koronavirüs grubu var. Bunlar alfa, beta, gama ve delta olarak adlandırılır. Kedi ve köpeklerde olan yine kendilerine özel koronavirüslerdir. Kedininki kendisine spesifiktir ve köpeğe geçmez, köpekteki de aynı şekilde kediye geçmez. Bunlar sindirim sisteminde yerleşir ve ishale yol açar, solunum yolu ile ilgileri yoktur. Bu virüslerin insanlar için hiçbir tehlikesi de yoktur.”

Dağlıkoca, Uzakdoğu’daki bazı vahşi hayvanlarda bulunan bazı koronavirüslerin ise “zoonotik” yani hayvandan insana bulaşabilen türde olduğuna dair bazı bilimsel veriler bulunduğunu belirterek, “Ama bu evcil hayvanlardaki koronavirüsün zoonotik olduğu anlamına asla ve asla gelmez. Hayvandan insana bulaşan koronovirüs evlerimizdeki kedi köpek gibi memeli hayvanlardaki değil, doğadaki yarasa gibi bazı vahşi hayvanlarda bulunan koronavirüslerdir. Covid-19’un başlangıcının bir hayvandan olduğu söylense de bu da net değil” diyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği de yaptığı son açıklamada, “Hastalığın yayılmasında köpeklerin bir rol oynadığına veya köpeklerin bu hastalığa yakalandıklarına dair hiçbir kanıt yoktur” saptamasında bulunuyor.

SOKAĞA TERK EDİLEN HAYVAN SAYISINDA ARTIŞ

Ancak uzman veteriner hekimlerin ve hayvan hakları temsilcilerinin uyarılarına rağmen son günlerde sokağa terk edilen evcil hayvan sayısında artış olduğu belirtiliyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara temsilcisi Pelin Sayılgan, son dönemde barınaklara bırakılan evcil hayvan sayısında artış gözlemlediklerini ve terk edilmiş hayvan ihbarlarının da sıklaştığını söyleyerek, zaten zor durumda olan barınakların artık bu hayvanları beslemeye yetişemediğini ifade ediyor.