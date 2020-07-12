Tarım Dairesi’nden molehiya uyarısı

Tarım Dairesi daha önce imha kararı verilen ve hasat yapılmasına izin verilmeyen Mevlevi’de U.K’ye ait molehiya tarlasından hasat yapıldığının tespit edildiğini açıkladı ve sözkonusu kişiden molehiya almış olanları uyardı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında yasa uyarınca denetim ve kontrollerini titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, bugün, Tarım Dairesi’ne yapılan bir ihbar neticesinde, Tarım Dairesi müdürü ve ekibi tarafından yapılan incelemelerde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı sebebiyle 8 Temmuz’da yasanın 30. Maddesi tahtında imha kararı verilen ve hasat yapılmasına müsaade edilmeyen Mevlevi’deki U.K.’ye ait molehiya arazisinde kesim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Tarım Dairesi ve yetkililer tarafından şahıs ile ilgili olarak derhal polise suç duyurusunda bulunuldu.
Tarım Dairesi ayrıca, halka uyarıda bulundu ve Mevlevideki U.K.’ya ait tarladan molehiya satın alanların veya alıp satanların derhal tüketmeden, piyasaya sunmadan imha için Tarım Dairesi’ne getirip teslim etmeleri çağrısı yapıldı. Aksi taktirde bir suç işleneceği ve ileri bir işlem yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, son haftaya ilişkin gıda denetim sonuçları da aşağıdaki şekilde sıralandı.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Menşeine İade
5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Menşeine İade
8 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Menşeine İade
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Üzüm Temiz
15 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
24 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır(Yemlik) Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
27 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz
28 Erkan Gök İthal Kayısı Temiz
29 Köşe Tic. Ltd İthal Kiraz Temiz
30 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
31 Köşe Tic. Ltd İthal Kayısı Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber İmha
34 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber İmha
35 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz
36 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
37 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
38 Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz
39 Yusuf Sönmez Gaziveren Molehiya Temiz
40 Hasan Yoldaşlar Bostancı Taze Fasulye Temiz
41 Mürsel Çevik Mağusa Hıyar Temiz
42 Hamiyet Doğan Mağusa Kapya Biber Ürün İmhası
43 Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz
44 Mustafa Çetin Mağusa Domates Temiz
45 Vehbi Kabak Mağusa Kabak Temiz
46 Abuzer Canlı Aydınköy Biber Temiz
47 Ulus Kızılyürek Akçay Molehiya İmha
48 Neral Kaş Kalkanlı Böğrülce Temiz
49 Aykut Hürbeyli Akçay Molehiya Temiz
50 Akay Darbaz Güneşköy Salatalık Sera Temiz
51 Hasan Ezer Bağlıköy Molehiya Temiz
52 Burçin Sancak Çamlıköy Molehiya Temiz
53 Cemal Uluşan Doğancı Molehiya (Parsel 1) İmha
54 Ali Sert Geçitkale Molehiya Temiz
55 Mehmet Salınay Yıldırım Böğrülce Temiz
56 Ersen Gamalı Yıldırım Böğrülce Temiz
57 Şafak Kaşot Yeşilyurt Asma Yaprağı Hasat Erteleme
58 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Ürün İmhası
59 Yaşar Aydın Geçitköy Yeşil Çarli Biber Temiz
60 Yaşar Aydın Geçitköy Patlıcan Temiz
61 Nihat Aydın Akdeniz Domates Temiz
62 Cemal Uluşan Doğancı Molehiya (parsel 2) Temiz