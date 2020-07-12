Nijerya’da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

Bat\u0131 Afrika \u00fclkesi Nijerya'n\u0131n Benue eyaletinde yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyet y\u00fcr\u00fcten bir alt\u0131n madeni oca\u011f\u0131nda g\u00f6\u00e7\u00fck meydana geldi. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re 7 i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nBenue Polis S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Catherine Anene, yerel medyaya yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Makurdi b\u00f6lgesinde yasad\u0131\u015f\u0131 faaliyet g\u00f6steren alt\u0131n madeni oca\u011f\u0131nda g\u00f6\u00e7\u00fck meydana geldi\u011fini belirtti.\r\n\r\nAnene, arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda \u015fu ana kadar g\u00f6\u00e7\u00fck alt\u0131ndan 7 madencinin cesedinin \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti.\r\n\r\nNijerya'da yakla\u015f\u0131k 10 bin madencinin yasa d\u0131\u015f\u0131 olarak faaliyet g\u00f6steren maden ocaklar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor.\r\n\r\n\u00dclkede devam eden ka\u00e7ak madencilik faaliyetleri hem do\u011faya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen g\u00f6\u00e7\u00fckler \u00f6l\u00fcmlere neden oluyor.