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Nijerya’da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

12 Temmuz 2020
Nijerya altın madeni göçük

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Benue eyaletinde yasa dışı faaliyet yürüten bir altın madeni ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 işçi hayatını kaybetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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