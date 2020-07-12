Yine kadına şiddet!

Girne’de, Ş.B.(E-28), kız arkadaşını zorla Taşkent’e götürerek önce ciddi şekilde darp edip sonra ölümle tehdit etti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle: 07.07.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de, Ş.B.(E-28), kız arkadaşı ile aralarında çıkan tartışma sonrası, kız arkadaşını rızası dışında zorla kaçırıp Taşkent’e götürdükten sonra adı edileni ciddi şekilde darp edip, cep telefonunun şifresini söylememesi halinde adı edileni öldürmekle tehdit edip, kız arkadaşının cep telefonu içeriklerini kendi telefonu ile fotoğrafını çekmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.