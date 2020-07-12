KıbrısManşet

Yine kadına şiddet!

12 Temmuz 2020
kadına şiddet

Girne’de, Ş.B.(E-28), kız arkadaşını zorla Taşkent’e götürerek önce ciddi şekilde darp edip sonra ölümle tehdit etti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle: 07.07.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de, Ş.B.(E-28), kız arkadaşı ile aralarında çıkan tartışma sonrası, kız arkadaşını rızası dışında zorla kaçırıp Taşkent’e götürdükten sonra adı edileni ciddi şekilde darp edip,  cep telefonunun şifresini söylememesi halinde adı edileni öldürmekle tehdit edip, kız arkadaşının cep telefonu içeriklerini kendi telefonu ile fotoğrafını çekmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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