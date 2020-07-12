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Lefkoşa’da kavgada 2 genç bıçaklandı

12 Temmuz 2020
Barış Manço Parkı kavga

Lefkoşa‘da Barış Manço parkı içerisinde iki grup arasında çıkan kavga sırasında İ.U ve M.A bıçakla yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

12 .07.2020 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Barış Manço parkı içerisinde, S.G.(E-20), A.A.(E-22), Z.B(E-20), M.A. ve M.A.(E-19) bir taraf olmak üzere  A.A.(E-16), M.E.T. (E-17), Y.U.(E-18), M.A.B.(E-17) ve İ.U.(E-17) aralarında çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada İ.U. (E-17) sol serçe parmağından, M.A. (E-19) ise sağ omuz altı ve sol arka sırt kısmından bıçak ile yaralanmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 


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