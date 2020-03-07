Tahsilat girişimi kodeste sonlandı

Selim Erdoğdu’nun işletmesini basarak, şiddet tehdidiyle tahsilat yapmak isteyen Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın şiddet tehdidi suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında alacak- verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine müteakip defalar giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde derdest emriyle tutuklandığını belirtti. Polis, banka dekontlarının sahte olduğu iddiasının araştırıldığını söyledi. Polis, olayın iki yönlü araştırıldığını söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.