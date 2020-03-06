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Borrell: Türkiye’ye ek fonlar görüşülecek; ateşkes iyi bir haber

6 Mart 2020

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya’nın, İdlib’de tansiyonu düşürmek amacıyla anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Borrell, Türkiye’ye ilave kaynak konusunun görüşüleceğini belirterek, “Türkiye, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak çok büyük bir yük üstleniyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Ancak yine de sığınmacılar baskı aracı olarak kullanılmamalı.” şeklinde konuştu.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te devam eden Suriye ve göç krizi odaklı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamada bulunan Borrell, “ateşkes sürecinin iyi niyet göstergesi olduğunu” ifade etti.

Borrell Türkiye ile Rusya’nın ilişkileri düzeltmesi gerektiğine işaret ederek İdlib’deki insani duruma odaklanılması gereketiğini söyledi.




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