Kıbrıs

Dindi, polis memuruna hakaretten cezaevine gönderildi

6 Mart 2020

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi cezaevine gönderildi.

Kamalı Haber

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kendisini rapor edeceği gerekçesi ile trafik şubesinde görevli M.A.’ya yüksek sesle bağırıp ,”Beni yazamazsınız. Üzerindeki üniformaya dua et, yoksa senin ağzını burnunu kırardım. Üniformayı çıkar da gel” şeklinde tehdit ve hakaret eden Murat Dindi tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan zanlı Dindi, aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etti. Zanlı Dindi, hakkındaki karar açıklanıncaya kadar 3 gün süreyle cezaevine gönderildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İsmail için anlamlı anma

İsmail için anlamlı anma

6 Mart 2020
Photo of KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına giriş yasağı

KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına giriş yasağı

5 Mart 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs Turkcell, Dijital İş Servisleri’ni tanıttı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Dijital İş Servisleri’ni tanıttı

5 Mart 2020
Photo of ‘İşte Benim İşim’ Proje Yarışması’na görkemli final

‘İşte Benim İşim’ Proje Yarışması’na görkemli final

5 Mart 2020
Photo of KIB-TEK’ten istihdamlarla ilgili açıklama

KIB-TEK’ten istihdamlarla ilgili açıklama

5 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Guterres ve Leyen’e mektup

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Guterres ve Leyen’e mektup

5 Mart 2020
Photo of PHOENIX S’in verdiği sertifikalar sahte çıktı

PHOENIX S’in verdiği sertifikalar sahte çıktı

5 Mart 2020
Photo of Uluçay: Sınır kapılarının kapanması süreci meclisteki toplantıda ele alınacak

Uluçay: Sınır kapılarının kapanması süreci meclisteki toplantıda ele alınacak

5 Mart 2020
Photo of Girne Belediyesi’nden “Köpek Bulundurma Ruhsatı” çağrısı

Girne Belediyesi’nden “Köpek Bulundurma Ruhsatı” çağrısı

5 Mart 2020
Photo of Lapta’da ejder meyvesi üretimi yapılıyor

Lapta’da ejder meyvesi üretimi yapılıyor

5 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı