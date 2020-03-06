Dindi, polis memuruna hakaretten cezaevine gönderildi

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi cezaevine gönderildi.

Kamalı Haber

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kendisini rapor edeceği gerekçesi ile trafik şubesinde görevli M.A.’ya yüksek sesle bağırıp ,”Beni yazamazsınız. Üzerindeki üniformaya dua et, yoksa senin ağzını burnunu kırardım. Üniformayı çıkar da gel” şeklinde tehdit ve hakaret eden Murat Dindi tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan zanlı Dindi, aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etti. Zanlı Dindi, hakkındaki karar açıklanıncaya kadar 3 gün süreyle cezaevine gönderildi.