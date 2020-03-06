Ekonomi

Limasol Şirketler Grubu’ndan 8 Mart Kadınlar Günü duyarlılığı

6 Mart 2020

Limasol Grup bünyesinde çalışanların yaklaşık %70’i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, Birim ve Şube Yöneticilerinin yarısından fazlası da kadınlardan oluşuyor.

Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker bir kadın olarak pek çok yöneticinin ve çalışanın kadın olduğu bir kurumda üst düzey yönetici olarak çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayarak “Kadın; doğası gereği iletişimi kuvvetli, atik ve iş bitiricidir. Gün dolayısı ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi.

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ve Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler de birer mesaj yayınlayarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar. Her iki mesajda da emeğin hiçbir ayrım gözetmeksizin hakettiği değeri görmesi gerektiğinin altı çizilerek, Limasol Grup ailesinin gücüne güç katan tüm kadın çalışanlara da teşekkür edildi.

Limasol Bankası tüm kadın çalışanlarına isimlerine özel  hediye ile teşekkür mesajı iletmeyi de ihmal etmedi.




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