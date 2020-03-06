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Euro 6,90’ı geçti

6 Mart 2020
Dolar Euro Strelin Döviz

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL 6.10 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL ise 6.90’ı aştı. Petrolde ise son dört yılın en düşük seviyeleri görülüyor.

Dolar/TL koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin izleneceği yeni güne 6.11 seviyesinden başlamıştı. Kur, bugün en düşük 6.1015, en yüksek 6.1257 seviyesini gördü.

Euro/TL ise 6.87 seviyesinden güne başlarken daha sonra 6.90’ı aştı. Kur saat 17:40 itibariyle 6.9128 seviyesinde işlem görüyor.




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