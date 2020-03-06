Euro 6,90’ı geçti

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL 6.10 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL ise 6.90’ı aştı. Petrolde ise son dört yılın en düşük seviyeleri görülüyor.