Vaka sayısı 101 bin, ölüm sayısı 3461

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461’e ulaşırken vaka sayısı 100 bini geçti.

Türkiye’de bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakası ya da bundan dolayı bir ölüm görülmedi.

Çin’deki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 42 olarak açıklanırken, 1 gün içerisinde 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İşte koronavirüsle ilgili son gelişmeler:

İtalya’da perşembe günü 24 saat içerisinde 49 kişi hayatını kaybetti, İran’da ölü sayısı 124’e yükseldi.

Hollanda’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Rotterdam’da 86 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Vatikan, Sırbistan, Peru ve Kamerun’da ilk vakalar görüldü.

Almanya’da bir günde 33 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 600’e tırmandı.

Çinli yetkililer Vuhan’da koronavirüsün yayılma hızının mart ayında sıfır noktasına yaklaşacağını beklediklerini açıkladı. Hubei eyaletinde yeni vaka görülmedi.

Uzak doğu ülkesi Butan, ülkedeki ilk vakanın görülmesi üzerine yabancı turistlerin ülkeye girişini 2 haftalığına askıya aldı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa koronavirüs salgını nedeniyle 7000’den fazla uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sağlık bakanları koronavirüsle mücadele kapsamında bazı ilaç ve maske gibi tıbbi ürünlerin üretimini artırmak için acil şekilde toplandı.

İspanya’da 47, İsveç’te 7, Avusturya’da 4, Finlandiya’da 3 yeni vaka görüldü.

METİN BOYUTU

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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461’e ulaşırken vaka sayısı 100 bini geçti.

Türkiye’de bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakası ya da bundan dolayı bir ölüm görülmedi.

Çin’deki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 42 olarak açıklanırken, 1 gün içerisinde 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İşte koronavirüsle ilgili son gelişmeler:

İtalya’da perşembe günü 24 saat içerisinde 49 kişi hayatını kaybetti, İran’da ölü sayısı 124’e yükseldi.

Hollanda’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Rotterdam’da 86 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Vatikan, Sırbistan, Peru ve Kamerun’da ilk vakalar görüldü.

Almanya’da bir günde 33 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 600’e tırmandı.

Çinli yetkililer Vuhan’da koronavirüsün yayılma hızının mart ayında sıfır noktasına yaklaşacağını beklediklerini açıkladı. Hubei eyaletinde yeni vaka görülmedi.

Uzak doğu ülkesi Butan, ülkedeki ilk vakanın görülmesi üzerine yabancı turistlerin ülkeye girişini 2 haftalığına askıya aldı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa koronavirüs salgını nedeniyle 7000’den fazla uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sağlık bakanları koronavirüsle mücadele kapsamında bazı ilaç ve maske gibi tıbbi ürünlerin üretimini artırmak için acil şekilde toplandı.

İspanya’da 47, İsveç’te 7, Avusturya’da 4, Finlandiya’da 3 yeni vaka görüldü.

İran’da eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran’ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran’ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı.

Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hasannejad, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’da yer alan açıklamasında, kalmak amacıyla eyaletin batısından giriş yapmak isteyen araçlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için araçların izlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili planın hayata geçirildiğini aktaran Hasannejad, bu uygulama kapsamında Mazenderan’a bağlı kentlerde kalmak amacıyla gelen araçların geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, Mazenderan’a bağlı Ramser ilçesi ile Gilan eyaletine bağlı şehirler arasındaki yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, çarşamba günü yaptığı açıklamada, halka okul tatilini fırsata dönüştürüp yolculuk yapmamaları çağrısında bulunarak, salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını belirtmişti.

İngiltere’de ilk ölüm

İngiltere’de 1 kişinin perşembe günü koronavirüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Ülkede vaka sayısı 30 artarak 115 olurken, yeni vakaların 25’inin başkent Londra’da görüldüğü belirtildi.

Fransa’da milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Fransa’da koronavirüs vakaları Ulusal Meclis’e de sıçradı. Fransız bir milletvekili ve mecliste çalışan bir işçinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Avustralya’da müzisyen Brett Dean hastaneye kaldırıldı

Avustralya’da müzisyen ve besteci Brett Dean yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Dean 58 yaşında ve ülkede tanınan bir müzisyen. Avustralya’da vaka sayısı 50’a yükselmiş, koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 148’e yükseldi

İtalya’da, yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 41 kişi artarak 148’e çıktı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi. İyileşenlerin sayısı ise 138 kişi artarak 414’e ulaştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

NATO’nun Mons’taki karargahında koronavirüs vakaları

NATO’nun Belçika’nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

NATO yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Covid-19, Belçika dışına seyahat eden 3 kişide görüldü.

Bir karargah çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, SHAPE’e giriş yapmadan karantinaya alındı.

SHAPE’te tehdit düzeyinin “düşük” olduğu belirtilirken, durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Kabe etrafındaki tavaf alanını kapatıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan’da Kabe’de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.

Normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı. Suudi Arabistan’da yaşayan bir Türk vatandaşı Kabe’nin orta kesminin kapandığını akşam namazına sadece ikinci katta izin verildiğini ifade etti. Ayrıca çalışmalar sonrası çalışan işçilerin de tavaf alanından çıkarıldığını söyledi.

Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Mısır’da koronovirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı Lübnan ve Umman’da 16’ya, Suudi Arabistan’da 5’e, Mısır’da ise 3’e yükseldi.

BAE’de imamlara koronavirüs ayarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin

Covid-19 salgınının sıçradığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde cuma namazları 10 dakika ile sınırlandırıldı. İslami İşler ve Bağışlar Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, imamların Kur’an’dan sadece kısa iki ayet okutarak namazı 10 dakikada bitirmesi istendi. İmamların ayrıca, kendilerine iletilen kısa hutbe metninin dışına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Sivas’ta ‘koronavirüs söylentisi’ çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandığı yönünde söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını bildirdi.

‘Singapur’dan dönen uçağın mürettebatı 14 gün gözetim altında olacak’

Sağlık Bakanı Koca, Singapur’da Covid-19 tanısı konan yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

Batı Şeria’da olağanüstü hal ilan edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle işgal altındaki Batı Şeria’da olağanüstü hal ilan etti. Beytüllahim ile Eriha kentlerinde ise tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliseler 14 gün süreyle kapatıldı. Beytüllahim’de bulunan Doğuş Kilisesi’nin de (Nativity Church) ikinci bir emre kadar kapatılacağı duyuruldu. İsa Peygamber’in doğduğu yer ve Hristiyanların hac mekanlarından biri olan Beytüllahim’in her yıl yüz binlerce “hacıyı” alması koronavirüsün yayılması yönündeki endişeyi artırıyor.

Bosna Hersek’te ilk koronavirüs vakası bildirildi

Bosna Hersek Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Vakaya Sırp Cumhuriyeti’nde rastlandığı bildirildi.

Cinping’in Japonya ziyareti ertelendi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Japonya ziyareti koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Japonya hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin de Covid-19’la mücadele halinde olması nedeniyle ziyaretin Cinping’in “daha verimli olacağı” ileri bir tarihe ertelendiğini belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde acil durum ilan edildi

Kaliforniya’da Covid-19 nedeniyle ilk ölümün bildirilmesinin ardından Vali Gavin Newsom eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Newsom, acil durumun sağlık malzemelerinin hızlı bir şekilde karşılanmasına yönelik ilan edildiğini söyledi.

Yetkililer ölen kişinin yolcu gemisinde Covid-19 bulaştığı düşünülen ileri yaşta bir hasta olduğunu açıkladı. Yolcu gemisinde bulunan bir diğer kişide de koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Newsom eyalet genelinde doğrulanmış 53 Covid-19 vakası olduğunu bildirdi.

UNESCO: 290 milyondan fazla öğrencinin eğitimi aksadı

Birleşmiş Milletler, Covid-19 salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı.

Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Söz konusu ülkelerde toplam 290,5 milyon öğrencinin eğitimi ise aksadı.

THY’nin Singapur uçağında koronavirüs vakası

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart’ta Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları’na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Singapurlu The Straits Times’ın haberine göre, bakanlık söz konusu hasta yolcunun temas ettiği ve virüsü taşıma riski bulunan yolcuları takibe aldı. Ayrıca Singapurlu yetkililer konuyla ilgili olarak Türkiye büyükelçiliğiyle de iletişim kurduklarını duyurdu.

Endonezya, 4 ülke vatandaşlarından sağlık raporu isteyecek

Endonezya, Covid-19 nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Republika gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının Endonezya’ya girmek için sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Irak’ta ilk ölüm, İranlı bakan enfekte oldu

Irak’ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Bunun yanında İran’da yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiği belirtildi.

İsviçre’de 74 yaşında kadın bir hasta hayatını kaybetti. bu, ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ) koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerin üretiminin yüzde 40 oranında artırılması gerektiğini açıkladı.

İsrail’de 3 yeni vaka görüldü, bir vakanın 29 Şubat’ta İtalya’dan dönen bir vatandaşın olduğu açıklandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 4 yeni vaka görüldü.

Hindistan’da 15 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 14’ünün İtalya’dan gelen turistlerin olduğu kaydedildi.

Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü Güney Kore’de 142 kişinin daha enfekte olduğu aaçıklandı.

Kanada’da 3 yeni vaka tespit edildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın tarihi değişebilir

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi. Uzak Doğu başta olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya’nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Avrupa Parlamentosu, 130 etkinliği iptal etti

Avrupa Parlamentosu gelecek 3 hafta boyunca 6 ila 7 bin kişiyi bir araya getirmesi planlanan toplam 130 etkinliği iptal etti. Bu süreçte dışarıdan gelen ziyaretçiler de parlamentoya kabul edilmeyecek.

İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 108’e yükseldi

İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca ülkede Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 92’ye, vaka sayısı ise 2 bin 922’ye yükseldi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, silahlı kuvvetlere, Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık bakanlığına yardımcı olma emri verdi.

euronews