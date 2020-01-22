Tahliyesinin ertesi gün tutuklandı

Uyuşturucu suçundan yargılanarak 2017 yılında 15 ay hapislikle cezalandırılan ve önceki gün cezasını tamamlayarak tahliye olan Engin Koç, 6 Ocak 2020 tarihinde cezaevinde uyuşturucu partisi yaptığı gerekçesi ile dün yeniden tutuklandı

Evrim KAMALI

Cezaevinde uyuşturucu partisi yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Engin Koç, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlının daha önceden hüküm giyerek gittiği cezaevinden önceki gün tahliye olduğu kaydedildi.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nde, yeni binadaki televizyon odasında, zanlı Engin Koç’un 13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, şüpheli olarak aralarında döndürerek içtiklerini ve olayın güvenlik kameralarına yansıdığını kaydetti.

Sevinç, olayla ilgili cezaevinin ilgili bölümünde yapılan denetimde, yerde 34 miligram sentetic cannabionid türü madde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Mehmet Sevinç, olayın 8 Ocak’ta polisin bilgisine getirildiğini ve zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi.

Sevinç, zanlı Engin Koç’un suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyleyen polis memuru Mehmet Sevinç, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.