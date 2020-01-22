Kardana halen yoğun bakımda

Lefkoşa’da, yaya geçidinde, 70 yaşındaki yaya Feriha Kardana’ya arabası ile çarparak ağır yaralanmasına neden olan Mehmet Hüseyin Tomak’ın tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da yaya geçidinde 70 yaşındaki yaya Feriha Kardana’ya çarparak yaralanmasına sebep olduğu gerekçesi ile tutuklanarak mahkemeye çıkarılan ve aleyhinde önce 3 gün, önceki gün de 1 gün tutukluluk emri alınan Mehmet Hüseyin Tomak, 3 gün ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, zanlı Mehmet Hüseyin Tomak’ın 15 Ocak’ta, saat 12.15 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, RH 132 plakalı araba ile Gönyeli çemberi istikametine doğru dikkatsiz, süratli ve tehlikeli bir şekilde seyrederken o sırada yaya geçidinde yürüyen Karşıyaka’da sakin Feriha Kardana’ya çarptığını söyledi.

Berksan, olayda ağır yaralanan Feriha Kardana’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını belirtti.

Feriha Kardana’nındaha sonra özel hastaneye sevk edilip, ameliyatlar geçirdiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Berksan, zanlının çarpışmanın meydana gelişi ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, söz konusu mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler bulunduğundan, zanlının poliste 3 daha gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.