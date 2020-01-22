Can’ın alkollü olup olmadığı belirlenecek

Girne’de Ecevit Caddesi’nde ülkede turist olarak bulunan yaya Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Mahir Salman Söker 3 gün tutuklu kalacak

Evrim KAMALI

Girne’de Ecevit Caddesi’nde Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Dilara İrdem kazanın oluş şeklini anlat. İrdem, Büyük Anadolu Otel önünde, önceki gün saat 19.00 sıralarında Mahir Salman Söker’in (E-42) kullandığı RF 453 plakalı arabayla, çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiğini kaydetti. İrdem, RF 453 plakalı arabanın o sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Veysel Can’a (E-51) çarptığını söyledi.

Polis, Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının Girne’de bir otelde şöför olarak çalıştığını, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını söyledi.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alınacağını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.