Yürek parçalayan veda

Kas hastalıkları içerisinde en sık gözlenen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedeni ile yaklaşık 2 yıldır tedavi gören ve önceki gün yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Bilokcuoğlu, dün Lefkoşa’da toprağa verildi

İKİ YILDIR MÜCADELE EDİYORDU: Mehmet Bilokcuoğlu’nun yaklaşık 2 yıl önce, yemek yediği sırada kaslarının yavaş çalışmasından dolayı yemeğinin soluk borusuna kaçtı, nefes alamayan Bilokçuoğlu’nun kalbi durdu. Kolan British Hospital’da zamanında müdahale ile kalbi yeniden çalıştırıldı ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı

AYLARCA MAKİNEYE BAĞLI YAŞADI: Bilokçuoğlu, solunum cihazına bağlı şekilde 2 ay koma halinde kaldı. 2 aydan sonra gözlerini açan Bilokçuoğlu konuşamadı ancak bilinci açıktı. Gördüğü kişileri tanıyor ve konuşulanları anlıyor ancak tepki veremiyordu. Bilokçuoğlu’nun duyguları ise bağlı bulunduğu makinede değişen değerlerle anlaşılıyordu

Duygu ALAN

Dervişe-Selim Bilokçuoğlu çiftinin oğulları 18 yaşındaki Mehmet Bilokçuoğlu, yaşamını yitirdi.

Mehmet Bilokçuoğlu, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verildi.

Uzun süredir, kas hastalıkları içerisinde en sık gözlenen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden Mehmet Bilokçuoğlu, Geçtiğimiz yıl Ocak ayında “Duchenne müsküler distrofi ve yabancı cisim aspirasyonu” nedeni ile Kolan British Hospital’da tedavi altına alınmıştı.

Çok mücadele verdi

Kolan British Hospital Başhekimi Harun Gülmez’in verdiği bilgiye göre, Bilokçuoğlu’nun, Ocak 2019’da yemek yediği sırada, hastalığı nedeni ile kaslarının yavaş çalışmasından dolayı yemeğinin soluk borusuna kaçması sonucu kalbi durmuş ve Kolan British Hospital’a götürülmüştü.

Kolan British Hospital’da zamanında müdahale ile Bilokçuoğlu’nun kalbi yeniden çalıştırıldı ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Mehmet Bilokçuoğlu, solunum cihazına bağlı şekilde 2 ay koma halinde kaldı. Yapılan tedavisi ile Mart ayında gözlerini açan Bilokçuoğlu, konuşamıyor ancak bilinci açıktı.

Mehmet Bilokçuoğlu, Gülmez’in ifadesine göre, gördüğü kişileri tanıyor ve konuşulanları anlıyor ancak tepki veremiyordu.

Mehmet Bilokçuoğlu’nun heyecan veya stres, sevinç gibi duyguları ise bağlı bulunduğu makinede değişen değerlerle anlaşılıyordu.

En büyük hayalini gerçekleştirdi

Bilokçuoğlu, sıkı bir Buray hayranıydı. Buray’ın birçok konserine gidip, binlerce kişi arasında kendisini fark etmesi için çırpınan Bilokçuoğlu, bir türlü Buray ile bir araya gelememişti.

Havadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Kıbrıslı Türk sanatçı Buray’ın duyarlılığı sayesinde 15 Temmuz 2019’da Bilokçuoğlu’nun hayalinin gerçekleşmesine olanak sağlamıştı.

Havadis’in organizasyonu ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve konser vermek üzere o dönem ülkeye gelen Kıbrıslı Türk sanatçı Buray, Kolan British Hospital’da Mehmet Bilokçuoğlu’nu ziyaret etmiş, Buray hayranı olan Mehmet Bilokçuoğlu, bu ziyaret ile moral toplayıp, hayaline kavuşmanın sevincini yaşamıştı.

Bilokçuoğlu’nun duygusu anında vücut değerlerini kontrol eden makinenin ekranına yansımıştı.

Buray’ın ziyareti ile çok heyecanlanan Mehmet’in kalp atışları hızlanmış ve tansiyonunda oynama olmuştu.

Buray ile ilk kez bu kadar yakın olan Bilokçuoğlu, göz kapaklarını açıp kapayarak iletişim kurmaya çalışmıştı.

Akıncı ziyareti ile onurlandırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ziyareti de hem Mehmet için hem de ailesi için ikinci büyük sürpriz ve sevinç olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Mehmet Bilokcuoğlu’ya ziyaretinin ardından doktorlardan süreçle ilgili bilgi almıştı. Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra Bilokcuoğlu ailesi ile bir araya gelmiş uzun uzun sohbet edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunup, aileye teselli vermişti