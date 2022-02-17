Sydney’de Köpekbalığı Saldırısında 59 yıl sonra ilk ölüm

Avustralya’nın en büyük şehri Sydney’deki plajlar, bir kişinin köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kapatıldı.

Sydney’nin simgesi ve en çok bilinen Bondi ve Bronte plajlarının da aralarında bulunduğu plajlara, köpek balıklarını yemlemek için kullanılan halatlar yerleştirilirken, drone’lar aracılığıyla bölge taranmaya başlandı.

İnternetten paylaşılan bir videoda, Sydney’nin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Little Bay plajında dün bir köpekbalığının bir kişiye saldırdığı görülüyor.

Sydney polisi, yüzücünün kimliğini henüz açıklamazken, Little Bay plajının bulunduğu Randwick beldesinin Belediye Başkanı Dylan Parker, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu saldırı, toplumumuz için tam bir şok oldu. Bu kadar korkunç ve trajik bir ölümün yaşanması şoke edici” dedi.

Yetkililer, köpek balığının en az 3 metre uzunluğunda bir beyaz köpek balığı olduğunun tahmin edildiğini bildirirken hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu Sydney’de halka okyanusa girmemeleri çağrısında bulundu.

Reuters’a konuşan bölge halkından Karen Romalis isimli kişi, “Birkaç çılgın sörfçü hala risk alıyor, ancak çoğumuz köpek balıkları gidene kadar sudan uzak duruyoruz. Dürüst olmak gerekirse, araba kullanmak çok daha tehlikeli” dedi.

Saldırının, 1963’ten bu yana Sydney’de bir insanın hayatını kaybettiği ilk köpek balığı saldırısı olduğu açıklandı.

Ölen kişinin kimliği belirlendi: Simon Nellist

Avustralya yetkilileri Sydney’de son 59 yılın ilk ölümcül köpek balığı saldırısından sonra, büyük beyaz köpek balığını arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin 35 yaşındaki İngiliz Simon Nellist olduğu ortaya çıktı. BBC’ye konuşan bir arkadaşı da bunu doğruladı. Yetkililer Sdyney’in doğusundaki Little Bay körfezinin hemen açıklarında saldırıya uğrayan yüzücünün kimliğini henüz resmen açıklamadı.

Saldırının meydana geldiği Sydney’de Çarşamba günkü saldırıdan sonra plajların çoğu kapatıldı ve yüzmek yasaklandı.

Sydney sahillerinde köpek balığı saldırısı çok nadir görülen bir şey çünkü kentin plajları uzun yıllardır ağlarla ve diğer caydırıcı önlemlerle korunuyor.