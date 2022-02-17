Açık artırmadaki en büyük ve en değerli elmas: The De Beers Cullinan Blue

15,10 karatlık mücevher, mavi rengini içeriğindeki bordan alıyor. Amerika Gemoloji Enstitüsü, söz konusu elması Tip IIb kategorisinde değerlendiriyor. Elmasların yüzde 0,5’inden azı bu kategoriye ait.

Güney Afrika’da geçen yıl keşfedilen elması “son derece nadir” diye niteleyen Sotheby’s, şimdiye kadar 10 karatın üzerinde sadece 5 değerli taşın müzayedeye çıktığını bildirdi. Ayrıca bu mücevherlerden hiçbiri 15 karatı geçmiyordu.

Sotheby’s Asya biriminin başkanı Patti Wong, “Piyasada herhangi bir türde mavi elmas görmek nadir. Ancak bu mücevher, nadirlerin en nadiri” diye konuştu:

Oluşması yüz milyonlarca yıl süren bu sıradışı mavi elmas, doğanın kesinlikle güzel eserlerinden biri.

Sotheby’s elmasın 48 milyon dolardan fazla bir meblağa satılmasını bekliyor.

Independent Türkçe, Reuters, AFP, CNN International

Derleyen: Uğurcan Yıldız