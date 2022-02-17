Böcek Charlie’nin yarı erkek yarı dişi olduğu doğrulandı

Birleşik Krallık’taki Doğa Tarihi Müzesi, Charlie adlı bir sopa böceğinin yarı dişi yarı erkek olduğunu doğruladı.

Latince adı Diapherodes gigantea olan sopa böceklerinin dişileri yeşil ve parlak gövdelere, erkekleriyse kahverengi gövde ve kanatlara sahip.

Birleşik Krallık’ın Suffolk bölgesindeki bir evde bakılan Charlie, uzun süre erkek zannedilmişti. Ancak deri değiştirdiğinde yeşil gövdesi ve kahverengi kanatları ortaya çıktı.

Bu manzara karşısında şaşkına dönen, Charlie’nin sahibi Lauren Garfield, evcil hayvanı bilimsel araştırma için Londra merkezli Doğa Tarihi Müzesi’ne bağışladı.

Evinde çok sayıda sopa böceği besleyen ve Charlie’nin özel olduğunu fark eden Garfield, şöyle konuştu:

Genellikle sopa böceklerine bağlanmam ama Charlie farklı.

Garfield, oğlunun çok heyecanlandığını ve diğer çocuklara göstermek için böceği okula götürdüğünü de ekledi.

Garfield daha sonra Doğa Tarihi Müzesi’nden böcek uzmanı Paul Brock’la temasa geçti ve böceğin fotoğraflarını onunla paylaştı. Bunun ardından incelenmesi için Charlie’yi onlara göndermeyi kabul etti.

Müze yetkilileri Charlie’yi burada inceledi ve sonunda “ginandromorfizm” tanısını koydu. Bu, canlıların bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi anlamına geliyor.

Uzmanlara göre hermafrodit diye bilinen çift cinsiyetli canlılarda ikilik cinsel organlarla sınırlıyken, bu canlılarda tüm vücudun bir tarafı erkek, diğer tarafı dişi olmak üzere ikiye ayrılmış gibi görünüyor.

Brock, “Diapherodes gigantea türünde ginandromorfizm ilk kez belgelendi” ifadelerini kullandı.

Çoğu sopa böceği yetiştiricisi bunu hiç görmez.

Brock’a göre böceğin sağ tarafı büyük ölçüde kahverengi ve arka kanatları da tam uzunlukta. Sol tarafıysa tipik bir dişi kadar geniş değil ama tipik bir erkekten daha geniş. Bu bölümün rengiyse tipik dişilerdeki gibi elma yeşili.

“Ginandromorfizm’in görüldüğü canlılarda, bu birey de dahil, cinsel organlar düzgün oluşmamıştır” diyen Brock, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu nedenle erkek gibi olmasına rağmen, bir dişiyle tam anlamıyla çiftleşemeyecek.

Diapherodes gigantea böcekleri, aslında Karayip adalarına özgü. Yaban hayatında yağmur ormanlarındaki bitki ve ağaçların yapraklarıyla besleniyor.

Bu canlılar esaret altında bakımı nispeten kolay evcil hayvanlar olarak kabul ediliyor. Evde bakılanları böğürtlen, okaliptüs veya meşe yapraklarıyla besleniyor.

Erkeğin vücut uzunluğu genelde 9 santimetre ve 13 santimetre arasında değişiyor. Dişiler ise 14 ila 18 santimetreye ulaşabiliyor.