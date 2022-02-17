Yüz ifadelerini başarıyla taklit edebilen çocuk robot geliştirildi

Japonya merkezli yapay zeka girişimi RIKEN Guardian Robot Project’ten uzmanlar Nikola adlı bir çocuk robot tasarladı.

İnsansı robot 6 temel yüz ifadesini başarıyla taklit edebiliyor.

Android’in yüzü, “hareketli bir kas” görevi gören bir teknolojiyle donatıldı.

Nikola’nın yüzüne yapay kasların kontrolünden sorumlu toplam 29 pnömatik aktüatör yerleştirdi. Bu malzemeler normalde vanaların uzaktan kontrolünü sağlamak için kullanılıyor.

Ancak robotun yüzünde kullanıldıklarında korku, mutluluk, şaşkınlık, iğrenme, öfke ve üzüntü belirten yüz ifadelerinin ortaya çıkmasını sağladı.

İnsansı göz kürelerinin ve kafanın tamamının gerçekçi hareket etmesi için de tasarıma 6 aktüatör daha eklendi.

Proje ekibi, incelikli hareketler için Yüz Hareketleri Kodlama Sistemi (FACS) adlı bir program kullandı. Kodlama sistemi, robotun dudak büzme veya yanakları kaldırma gibi bir dizi tepkiyi daha gerçekçi canlandırabilmesini saplıyor.

Geliştiricilere göre, robotun aktüatörlerini hava basıncı çalıştırıyor ve sistem “sessiz, pürüzsüz” bir hareket sağlıyor.

Nikola’nın yüz ifadeleri bağımsız gruplar tarafından da değerlendirildi. Değerlendirmede rol oynayan katılımcıların her biri Nikola’nın 6 yüz ifadesini de tanımayı başardı.

Öte yandan RIKEN geliştiricileri, Nikola’nın yüz derisinin silikondan yapıldığını ve bu malzemenin doğal insan derisi kadar elastik olmadığını ifade etti.