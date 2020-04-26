Sütlü tatlılar denildiğinde ilk akla gelen, hafif ve doyurucu tarifiyle geleneksel nişastalı sütlaçtır. Ana malzemeleri süt, pirinç ve şeker olan sütlaç, Türk mutfağına özgü bir lezzettir. Kuzey, Batı Avrupa ve Balkan ülkelerinde de tüketilir. Kalsiyum ve potasyum değeri yüksek olduğu için kas gelişimini destekler. Özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi önerilir. Malzemeler hazırsa, gerçek sütlaç nasıl yapılır, bir kase sütlaç kaç kalori sorularının cevabı için tarife başlayalım.

Sütlaç tarifi için malzemeler 4 su bardağı süt

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1.5 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın