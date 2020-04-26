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Sütlaç tarifi
Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine, yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen, bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları...
Sütlü tatlılar denildiğinde ilk akla gelen, hafif ve doyurucu tarifiyle geleneksel nişastalı sütlaçtır. Ana malzemeleri süt, pirinç ve şeker olan sütlaç, Türk mutfağına özgü bir lezzettir. Kuzey, Batı Avrupa ve Balkan ülkelerinde de tüketilir. Kalsiyum ve potasyum değeri yüksek olduğu için kas gelişimini destekler. Özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi önerilir. Malzemeler hazırsa, gerçek sütlaç nasıl yapılır, bir kase sütlaç kaç kalori sorularının cevabı için tarife başlayalım.
Sütlaç tarifi için malzemeler
Sütlaç Nasıl Yapılır?
- İlk olarak pirinçleri düzgün bir şekilde yıkayıp süzün. Ardından tencereye alarak bir su bardağı suyu ekleyin ve pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin.
- Daha sonra 1 çay bardağı süt içerisine nişastayı ekleyerek çözünmesini sağlayın.
- Kalan süt ve toz şekeri de bir kabın içerisinde karıştırın.
- Hazırladığınız nişastalı sütü ve şeker ile süt karışımını pirincin üzerine ilave ederek kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
- Kıvamı koyulaşmaya başlayıp, üzeri göz göz olduğunda tatlıyı ocaktan alın.
- Karışımın içerisine vanilyayı ekleyip karıştırın. Son olarak kaselere paylaştırın.
- Sütlacınızın daha lezzetli olmasını istiyorsanız, üzerini toz tarçın ile süsleyebilirsiniz. Kaseleri bir kaç saat buzdolabında bekletin ve soğuk olarak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.
Sütlacın Püf Noktaları Nelerdir?
- Sütlaç tarifine başlarken tencerenin içerisine ilk olarak suyu koyun. Yıkanmış pirinçleri ise bu suyun içerisine dökebilirsiniz.
- Hazırladığınız sütlü harcı, pirinçlerin içerisine yavaş yavaş ekleyin. Harcı tek seferde eklerseniz, sütünüz kesilip kıvamını bozabilir.
- Aşırı tatlı olmasını önlemek için şekerin ardından çok az miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Bu sayede tadı dengelenecektir.
- Pişirme esnasında tahta kaşık kullanmak, sütlacın tadının bozulmasını önler. Ayrıca dibinin tutmaması için kaynayana kadar malzemeleri karıştırın.
- Tarçın yerine farklı süslemeler yapmak istiyorsanız; ceviz, fındık, badem veya nar tanelerini kullanabilirsiniz.
- Tatlınızı daha şık bir şekilde sunmak için, üzerine nane yaprakları ve dilimlenmiş çilekler serpiştirin.
1 Kase Sütlaç Kaç Kalori?
- Standart malzemelerle hazırlanan bir porsiyon nişastalı sütlaç, yaklaşık 220 kaloridir. Fırında hazırlanan sütlaç çeşitleri ise 200 gramlık bir porsiyonda ortalama 260 kalori değerine sahiptir. Şeker değeri yüksek olduğu için, diyabet hastalarının küçük porsiyonlarla tüketmesi gerekir. Sütlacın fırında yapılan versiyonu için fırında sütlaç tarifine göz atabilirsiniz.