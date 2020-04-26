FutbolSpor

Cenk Tosun Everton’daki idmanları anlattı: Böyle bir şey Türkiye’de imkansız

26 Nisan 2020

İngiltere ekiplerinden Everton’da forma giyen Cenk Tosun kulübündeki antrenman sistemini anlattı ve bu durumun Türkiye’de olmasının imkansız olduğunu söyledi.

İki yıl önce Beşiktaş’tan İngiltere ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun, eski spor spikeri Irmak Kazuk’un YouTube kanalına konuk oldu.

Takımın ağır bir antrenman programı olduğunu belirten Tosun, “İlk geldiğimde Everton’da Sam Allardyce görevdeyken biz pazartesi-salı ağır idman yapıp, çarşamba izin veriliyordu. Perşembe-cuma yine idman yapıp, cumartesi maça çıkıyorduk. Pazar yine izin oluyordu. Böyle bir şey Türkiye’de imkansız” dedi.

‘İdmana girmezsen para cezası’

İdmanların içeriğini de anlatan Tosun, “Pazartesi günü ilk idmanımızı yapıyorduk. Salı günü idmandan sonra alt vücuda giriyorduk. Girmezsen para cezası alıyordun. Çarşamba izin oluyordu. Perşembe yine ağır idman. İdmandan sonra üst vücuda giriyorduk. Cuma ter idmanı, cumartesi maç günü” ifadesini kullandı.

‘Babam taraftarlarla şarkılar söyledi’

Stoke City deplasmanında attığı gollerin ve babasının tezahüratlara eşlik etmesinin kendisini gururlandırdığını belirten Tosun, “Soğuk, karlı bir pazar günü Stoke deplasmanında 2-1 kazandığımız maçta 2 gol atmıştım. Taraftarlar beni bağrına basmıştı. Babam da gelmişti deplasmana. Babam da onlarla birlikte tribünde o şarkıları söylüyordu. İnanılmaz gurur vericiydi” diye konuştu.

Cenk Tosun, Premier League’de en beğendiği isimleri de açıkladı. Cenk, en beğendiği savunma oyuncusunun Virgil van Dijk (Liverpool), en beğendiği orta sahanın Kevin De Bruyne (Manchester City) ve en beğendiği forvetin Sergio Agüero (Manchester City) olduğunu dile getirdi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı

Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı

19 Nisan 2020
Photo of WNBA draftının 1 numarası Sabrina Lonescu

WNBA draftının 1 numarası Sabrina Lonescu

19 Nisan 2020
Photo of NBA’de maaşların yüzde 25 kesiliyor

NBA’de maaşların yüzde 25 kesiliyor

19 Nisan 2020
Photo of Premier Lig’de hedef sezonu tamamlamak

Premier Lig’de hedef sezonu tamamlamak

19 Nisan 2020
Photo of Evde kalıp spor yapıyoruz

Evde kalıp spor yapıyoruz

19 Nisan 2020
Photo of De Bruyne, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor

De Bruyne, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor

19 Nisan 2020
Photo of Futbolcular Derneği’nden yeni açıklama

Futbolcular Derneği’nden yeni açıklama

19 Nisan 2020
Photo of Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede

Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede

19 Nisan 2020
Photo of Havadis ve sporcular 1 aydır birlikte

Havadis ve sporcular 1 aydır birlikte

18 Nisan 2020
Photo of Senna’nın ölümü

Senna’nın ölümü

18 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı