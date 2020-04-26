Amerika’da yaşayan Tolga Karel: TIR’ımla 12 ceset taşıdım

Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye’den Amerika’ya taşınmıştı.

Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD’deki koronvirüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına anlattı.

Bir röntgen için 3.5 bin dolar istediler

Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye… Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki “Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem”

TIR’da yaşıyorum

Ailemi korumak için bir aydır TIR’da yaşıyorum. Çünkü bir dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz.

İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar.

12 ceset taşıdım

New York’a gittiğimde bana ‘kısa mesafe bir yük var’ dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. TIR’ın soğutmalı dorsesinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım.