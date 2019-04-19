SÜTEK’te açılan münhal kadrolar için yazılı sınav yapılacak

Süt Endüstrisi Kurumu’nda (SÜTEK) açılan münhal kadrolar için yazılı sınav 27 Nisan tarihinde saat 10:30’da DAÜ CL binasında yapılacak.

SÜTEK Yönetim Kurulu açılan münhal kadrolar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada SÜTEK bünyesinde bulunan 6 kadro için münhal açıldığı, 8-15 Nisan tarihleri arasında müracaat kabul edilen münhale, toplamda 129 kişinin başvurduğu bildirildi.

SÜTEK Yönetim Kurulu’nun, 16 Nisan’da yaptığı toplantıda, münhal kadrolar için gelen 129 müracaatı ön eleme yaparak değerlendirdiği, münhal duyurusunda belirtilen niteliklere uygun olmayan 15 müracaatçının elendiği belirtilen açıklamada elenen müracaatçıların, SÜTEK veznesine sınav ücreti olarak yatırdıkları 50 TL’yi talep edebilecekleri ifade edildi.

Ön eleme sonucunda 19 kişinin Muhasebe Bölümü kadrolarına, 47 kişi Sütçülük Teknisyenliği kadrolarına ve 48 kişinin ise İşletme Pazarlama ve İstatistik kadrosuna ait sınavlara girmeye hak kazandığı belirtildi.

Tüm kadrolara toplam 129 kişi müracaat ettiği, ön elemeden sonra toplam 114 kişinin sınava girmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun, yazılı sınavın 27 Nisan tarihinde saat 10.30’da DAÜ CL binasında yapılmasına karar verdiği belirtilerek, sınava katılacak olanların, sınav yerine kimlik kartlarıyla gitmeleri gerektiği ifade edildi.

Yazılı sınavda, sınavı geçme notunun 60 olarak belirlendiği, sınavı geçenler arasından girdikleri kadrolar için alan sorularından ağırlıklı olarak en yüksek not alandan başlanarak, her bölüm için açılan kadro sayısı kadar müracaatçının, mülakata çağırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Münhal kadrolar için hazırlanan sınav içeriği şöyle:

“Muhasebe Personeli Münhali için Sınav Soruları İçeriği: 50 Muhasebe, 10 İletişim/Davranış, 20 Bilgisayar, 20 Mesleki İngilizce.

İşletme Pazarlama ve İstatistik Personeli Münhali için Sınav Soruları İçeriği: 50 Bilgisayar, 20 Mesleki İngilizce, 20 İstatistik/İşletme, 10 İletişim/Davranış

Sütçülük Teknisyenliği Personeli Münhali İçin Sınav Soruları İçeriği: 60 Alanda, 15 Bilgisayar, 15 Mesleki İngilizce, 10 İletişim/Davranış.”